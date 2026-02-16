В ОЖД назвали причину задержи 36 поездов между Петербургом и Москвой

Причиной задержи 36 составов на срок от 20 минут до 4 часов 15 минут на Московском направлении Октябрьской железной дороги (ОЖД) стало провисание контактного провода на участке Окуловка — Угловка в Новгородской области. Об этом сообщили в пресс-службе филиала РЖД.