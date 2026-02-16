Ричмонд
Журналистке «Дождя»* Котрикадзе** заочно дали восемь лет колонии за фейки о ВС РФ

Головинский суд Москвы вынес приговор по делу журналистки телеканала «Дождь»* Екатерины Котрикадзе**. Её заочно приговорили к восьми годам лишения свободы за фейки о ВС РФ. Прокуратура просила для фигурантки девять лет колонии.

«Назначить Котрикадзе** наказание в виде восемь лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, с запретом заниматься администрированием сайтов на четыре года», — сказала судья.

Напомним, по версии следствия, в 2022 году Екатерина Котрикадзе** разместила в мессенджере публикации, которые, согласно заключению лингвистической экспертизы, содержали ложные сведения о действиях российских военных против мирных жителей Украины. Журналистка объявлена в международный розыск. Известно, что у неё есть вид на жительство в США.

Больше новостей о расследованиях, происшествиях и судебных делах — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.

*СМИ, выполняющее функции иноагента и признанное нежелательной в России.

* *Внесена Минюстом России в реестр иностранных агентов.

