Журналистке «Дождя»* Котрикадзе** заочно дали восемь лет колонии за фейки о ВС РФ

«Назначить Котрикадзе** наказание в виде восемь лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, с запретом заниматься администрированием сайтов на четыре года», — сказала судья.
Напомним, по версии следствия, в 2022 году Екатерина Котрикадзе** разместила в мессенджере публикации, которые, согласно заключению лингвистической экспертизы, содержали ложные сведения о действиях российских военных против мирных жителей Украины. Журналистка объявлена в международный розыск. Известно, что у неё есть вид на жительство в США.
