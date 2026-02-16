Журналистке «Дождя»* Котрикадзе** заочно дали восемь лет колонии за фейки о ВС РФ

Напомним, по версии следствия, в 2022 году Екатерина Котрикадзе** разместила в мессенджере публикации, которые, согласно заключению лингвистической экспертизы, содержали ложные сведения о действиях российских военных против мирных жителей Украины. Журналистка объявлена в международный розыск. Известно, что у неё есть вид на жительство в США.