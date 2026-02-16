В Омске с 16 марта сократят автобусный маршрут № 135 до 21-й Амурской улицы

Жители Подгородки обратились к властям с вопросом о том, как добираться до центра после введения корректировок. В министерстве пояснили, что перевозки по этому направлению осуществляет «Омскоблавтотранс» за свой счет, а решение о сокращении принято для минимизации затрат.