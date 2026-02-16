В Омске с 16 марта сократят автобусный маршрут № 135 до 21-й Амурской улицы

Автобусный маршрут № 135, который следует от Подгородки до Театральной площади, с 16 марта изменит схему движения. Теперь он, по данным минстранса Омской области, будет заканчиваться на улице 21-я Амурская. В салонах пассажирского транспорта уже появились соответствующие объявления.
Жители Подгородки обратились к властям с вопросом о том, как добираться до центра после введения корректировок. В министерстве пояснили, что перевозки по этому направлению осуществляет «Омскоблавтотранс» за свой счет, а решение о сокращении принято для минимизации затрат.
«Подскажите, как действовать, к кому обратиться в первую очередь, когда сокращают маршрут автобуса 135 от Подгородки? Раньше до Театральной площади ходил, с 16 марта до 21 Амурской будет. Кто решает? Кто отвечает?», — написала местная жительница в телеграм-канале «Федина общается 2.0».
Анна Ковалёва.
«По информации администрации Омска, на сегодняшний день от остановки “улица 21-я Амурская” отправляется большое количество городских муниципальных маршрутов, которые обеспечивают транспортное сообщение указанной остановкой практически по всем направлениям города», — уточнили в профильном министерстве.
