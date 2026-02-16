В Новосибирске суд вернул государству землю под коттеджем академика Асеева

Советский районный суд Новосибирска рассмотрел иск Росимущества к дочери бывшего президента Сибирского отделения Российской академии наук Александра Асеева Ольге Асеевой. Напомним, что ведомство требовало вернуть землю под коттеджем СО РАН. Ольга подала встречный иск, но проиграла. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Новосибирской области.
Иск Росимущества был мотивирован тем, что право собственности девушки на коттедж на основании ранее вступившего в силу судебного акта было признано отсутствующим. Спорную недвижимость вернули государству. И так как на коттедж у нее не было прав собственности, то и землю под ним потребовали вернуть в государственную собственность.
Асеева же подала встречный иск к Росимуществу о расторжении договора купли-продажи участка «в связи с существенным изменением обстоятельств». Она требовала обязать ведомство вернуть 284,4 тысячи рублей, которые были уплачены за выкуп земли.
Суд удовлетворил требования Росимущества, а сделку по переходу права собственности на участок к Асеевой признали недействительной.
— Применены последствия недействительности сделки, стороны по сделке возвращены в первоначальное состояние; запись в ЕГРП от 2019 года прекращена; земельный участок возвращен в собственность Российской Федерации, — добавили в пресс-службе.