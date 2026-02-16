В Новосибирске суд вернул государству землю под коттеджем академика Асеева

Иск Росимущества был мотивирован тем, что право собственности девушки на коттедж на основании ранее вступившего в силу судебного акта было признано отсутствующим. Спорную недвижимость вернули государству. И так как на коттедж у нее не было прав собственности, то и землю под ним потребовали вернуть в государственную собственность.