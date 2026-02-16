Ричмонд
Новосибирские учёные раскрыли тайну древней операции на черепе женщины

Это первое в мировой практике обнаружение подобного вмешательства у представителей пазырыкской культуры.

Источник: Freepik

В Новосибирске с помощью компьютерной томографии исследовали череп женщины из пазырыкского захоронения на плато Укок (Алтай), возраст которого — около 2,5 тысяч лет. Учёные обнаружили удивительную находку: при жизни у женщины была серьёзная травма головы, разрушившая правый височно-нижнечелюстной сустав, сообщает пресс-служба НГУ.

Несмотря на это, она пережила сложную хирургическую операцию: древние целители просверлили два канала в кости и, вероятно, использовали сухожилие или конский волос как импровизированную «лигатуру», чтобы стабилизировать челюсть. Благодаря этому женщина могла говорить и есть, хотя жевала только левой стороной — это подтверждают сточенные зубы с этой стороны.

КТ-сканирование позволило «увидеть» сквозь мумифицированные ткани и создать 3D-модель черепа. Исследование показало: операция была сделана при жизни, о чём свидетельствует зажившая кость вокруг отверстий.

Это первое в мировой практике обнаружение подобного вмешательства у представителей пазырыкской культуры. Учёные считают, что высокий уровень хирургии был возможен благодаря глубоким знаниям анатомии, полученным через традицию мумификации.

Ранее АиФ-Новосибирск писал, что новосибирские студенты создали экологичную лампу для растений.