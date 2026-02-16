Новосибирские учёные раскрыли тайну древней операции на черепе женщины

Несмотря на это, она пережила сложную хирургическую операцию: древние целители просверлили два канала в кости и, вероятно, использовали сухожилие или конский волос как импровизированную «лигатуру», чтобы стабилизировать челюсть. Благодаря этому женщина могла говорить и есть, хотя жевала только левой стороной — это подтверждают сточенные зубы с этой стороны.