Диетологи рассказали, что будет с организмом, если съедать одно яйцо в день

Для большинства людей одно яйцо в день безопасно и полезно. Но эксперты предупреждают: сочетание яиц с жирными продуктами, например беконом или колбасой, увеличивает нагрузку на сердце и сосуды. Тем, у кого ожирение, нарушения липидного обмена или сердечно‑сосудистые болезни, рекомендуют ограничивать яйца до 3−4 штук в неделю.