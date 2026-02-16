Диетологи рассказали, что будет с организмом, если съедать одно яйцо в день

Немецкие диетологи выяснили, что одно яйцо в день может быть полезной частью рациона — при условии, что у человека нет серьёзных проблем с холестерином или сердечно‑сосудистыми заболеваниями, перевод статьи с портала t-online сделал aif.ru.
Яйца содержат легкоусвояемый белок, витамины A, B12, E, K, а также минералы, такие как цинк и селен. Эти вещества поддерживают иммунитет, зрение, здоровье костей и нервной системы, а также помогают в строительстве мышечной массы.
Ранее считалось, что ежедневное яйцо повышает уровень холестерина и может навредить сердцу. Но современные исследования показывают: у здоровых людей холестерин из пищи влияет на кровь лишь частично — около 15−20 %, остальное организм вырабатывает сам.
Для большинства людей одно яйцо в день безопасно и полезно. Но эксперты предупреждают: сочетание яиц с жирными продуктами, например беконом или колбасой, увеличивает нагрузку на сердце и сосуды. Тем, у кого ожирение, нарушения липидного обмена или сердечно‑сосудистые болезни, рекомендуют ограничивать яйца до 3−4 штук в неделю.
Диетологи подчёркивают, что яйца лучше употреблять в составе сбалансированного рациона вместе с овощами, крупами и другими источниками белка. Такой подход помогает сохранить здоровье и поддерживать энергию в течение дня.