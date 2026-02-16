В Чите специалиста салона сотовой связи наградили за разоблачение мошенников

В Чите в салон сотовой связи на улице Ленина зашел взволнованный 90-летний мужчина. Он попросил перевести 30 тысяч рублей на незнакомый номер. Как сообщает ИА ChitaMedia со ссылкой на МВД Забайкалья, специалист Анастасия Шестакова насторожилась, начала расспрашивать, кому и зачем деньги, и поняла, что пенсионер, скорее всего, общается с аферистами. Девушка тут же позвонила в полицию.