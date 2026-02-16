В Чите специалиста салона сотовой связи наградили за разоблачение мошенников

В Чите в салон сотовой связи на улице Ленина зашел взволнованный 90-летний мужчина. Он попросил перевести 30 тысяч рублей на незнакомый номер. Как сообщает ИА ChitaMedia со ссылкой на МВД Забайкалья, специалист Анастасия Шестакова насторожилась, начала расспрашивать, кому и зачем деньги, и поняла, что пенсионер, скорее всего, общается с аферистами. Девушка тут же позвонила в полицию.
— Оказалось, несколько дней мошенники обрабатывали сибиряка, обещая многотысячную компенсацию за некачественные БАДы, которые он якобы заказывал раньше. Чтобы получить выплату, пенсионеру нужно было оплатить «страховку» — те самые 30 тысяч, — рассказывают в агентстве.
Анастасия ранее она уже спасла от аферистов свою знакомую, которая пришла в магазин с готовой инструкцией от мошенников. За бдительность и активную гражданскую позицию девушку прямо на рабочем месте поблагодарил начальник городского УМВД Алексей Голатенко, вручив цветы и благодарственное письмо.
