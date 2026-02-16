В МВД рассказали о схеме мошенников с программами для ускорения сервисов

Мошенники используют новую схему обмана с программами для «ускорения приложений», «разблокировки интернета» и «снятия ограничений». Об этом россиян предупредили в официальном Telegram-канале УБК МВД России.
В действительности же злоумышленники под видом «специальных программ» для ускорения замедленных сервисов, восстановления доступа к приложениям или увеличения скорости мобильного интернет присылают гражданам в мессенджере или на почту вредоносные файлы или ссылки на фишинговые страницы. Так они получают доступ к сообщениям, кодам подтверждения и банковским приложениям.
В некоторых случаях злоумышленники предлагают жертве ввести данные карты якобы «для активации сервиса», после этого со счетов списываются деньги.
«Если вам предлагают “техническое решение” вне официального магазина приложений — это не помощь, а попытка вас обмануть», — предупредили граждан в МВД.
