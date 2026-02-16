В МВД рассказали о схеме мошенников с программами для ускорения сервисов

В действительности же злоумышленники под видом «специальных программ» для ускорения замедленных сервисов, восстановления доступа к приложениям или увеличения скорости мобильного интернет присылают гражданам в мессенджере или на почту вредоносные файлы или ссылки на фишинговые страницы. Так они получают доступ к сообщениям, кодам подтверждения и банковским приложениям.