Трехдневные выходные в Башкирии: они ожидаются не только в этом месяце

В предстоящие выходные жители республики отдохнут три дня подряд в связи с празднованием Дня защитника Отечества. В этом году 23 февраля выпадает на понедельник, поэтому он автоматически становится нерабочим праздничным днем и примыкает к двум обычным выходным — 21 и 22 февраля.