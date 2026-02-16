Трехдневные выходные в Башкирии: они ожидаются не только в этом месяце

В предстоящие выходные жители республики отдохнут три дня подряд в связи с празднованием Дня защитника Отечества. В этом году 23 февраля выпадает на понедельник, поэтому он автоматически становится нерабочим праздничным днем и примыкает к двум обычным выходным — 21 и 22 февраля.
После этого наступит короткая трудовая неделя: работать предстоит всего четыре дня — со вторника по пятницу.
Следующие длинные выходные жителей Башкирии ждут уже через две недели — в честь Международного женского дня — 8 марта. Кроме того, в регионе нерабочим днем объявлено 20 марта — праздник Ураза-байрам.
