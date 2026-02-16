Глава администрации Советска: в норму ситуация с водой до сих пор не вернулась

«Отдельно убедитесь, что кран горячей воды закрыт и в ваше отсутствие вода не будет просто так литься. Это не просто бесполезный расход воды, с которым мы вместе боролись эти дни, но и может привести к подтоплению вашей квартиры и квартиры соседей снизу. Ещё раз всем спасибо за понимание и терпение. За то, что следили и, надеюсь, продолжите следить за расходом воды в домах. Морозы не ослабевают. И резервные запасы для города крайне важны», — заключил Аркадий Данилов, добавив, что в понедельник Водоканал планирует запустить ещё две резервные скважины забора воды в город.