«Вести дела как раньше не получится»: в Европе признали разрыв отношений с США

Мюнхенская конференция по безопасности стала символом разрыва многолетних отношений между Соединенными Штатами и Европой. Об этом сообщает газета Politico, подводя итоги главного события для Европы в сфере мировой политики.
Как отмечает издание, обстановка в этом году была менее агрессивной, чем в прошлом. Однако журналисты подчеркивают, что прежний порядок, связывавший две стороны Атлантики на протяжении десятилетий, перестал существовать, а единого мнения о будущем этих отношений нет.
Премьер-министр Латвии Эвика Силиня в разговоре с журналистами дала понять, что «вести дела как раньше» уже не получится. Ее мысль подтвердил и генеральный директор одной из крупных европейских компаний, пожелавший остаться неназванным. По его словам, на восстановление утраченного за последний год доверия уйдет не меньше «целого поколения».
Кульминацией напряженности на форуме стала острая дискуссия между главой евродипломатии Каей Каллас и постоянным представителем США при ООН Майком Уолтцем. Именно этот спор, по мнению наблюдателей, наглядно продемонстрировал глубину текущего кризиса в отношениях между Вашингтоном и Брюсселем.