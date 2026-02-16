Досс показал снимок устроившей «световое шоу» кометы на День влюбленных

Американский астроном Дрю Досс показал снимок кометы C/2024 E1 (Wierzchos), объект устроил настоящее «световое шоу» после прохождения перигелия (ближайшая к Солнцу точка орбиты небесного тела) на День всех влюбленных, узнал aif.ru из канала ученого в социальной сети X*.
По его словам, фотография была сделана Джеральдом Реманном и Михаэлем Йегером, известными лучшими кадрами межзвездного объекта 3I/ATLAS, который, по мнению некоторых ученых, является неопознанным летающим объектом из инопланетной цивилизации.
«E1 — ещё одна комета из облака Оорта с крайне эксцентричной орбитой, полный оборот которой занимает миллионы лет. Весьма вероятно, что мы станем первыми и последними людьми, которые когда-либо её наблюдали», — заявил Досс.
Ранее обсерватория NASA Чандра показала туманность «Кокон» в виде сердца в 2650 световых годах от Земли. Ученые подчеркнули, что даже Вселенная готовилась ко Дню святого Валентина.
*Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.