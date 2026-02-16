В Госдуме предложили временно зафиксировать цены на ЖКУ

Депутаты Государственной думы разработали законопроект, в рамках которого предлагается ввести мораторий на размер платы за коммунальные услуги до 1 марта 2028 года. Документ планируется внести на рассмотрение 16 февраля.
Мораторий будет действовать с 1 марта 2026 года по 1 марта 2028 года. На данный момент Жилищный кодекс России предусматривает повышение платы за коммунальные услуги не более предельных индексов, значения которых существенно различаются в зависимости от региона.
— Это позволит стабилизировать ситуацию в сфере ЖКХ и снизить нагрузку на граждан и экономику, даст людям возможность спокойно планировать свои расходы на несколько лет вперед, не опасаясь изменений, — цитирует депутата Юрия Афонина РИА Новости.
Зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов предупредил, что размещение списков должников по оплате ЖКУ в подъездах или на сайтах без их согласия нарушает закон и грозит управляющим компаниям штрафом.
В России с 1 марта 2026 года вступают в силу изменения в законах в сфере ЖКХ. Новшества в системе затронут оплату услуг, техобслуживание и работу УК. Какие изменения произойдут и как они будут действовать — в материале «Вечерней Москвы».