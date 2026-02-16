Три человека погибли при пожарах в Ростовской области за неделю

За минувшую неделю, с 9 по 15 февраля, в Ростовской области произошло 48 пожаров, жертвами огня стали три человека. Трагедии случились в Батайске, Верхнедонском и Мартыновском районах, еще двоих жителей региона удалось спасти. Как сообщили в департаменте по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, основные причины возгораний, приведших к гибели людей, были аварийная работа электрооборудования и неосторожность при курении.