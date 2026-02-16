Три человека погибли при пожарах в Ростовской области за неделю

За минувшую неделю, с 9 по 15 февраля, в Ростовской области произошло 48 пожаров, жертвами огня стали три человека. Трагедии случились в Батайске, Верхнедонском и Мартыновском районах, еще двоих жителей региона удалось спасти. Как сообщили в департаменте по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, основные причины возгораний, приведших к гибели людей, были аварийная работа электрооборудования и неосторожность при курении.
Подразделения областной противопожарной службы за это время совершили 30 выездовю. Сотрудники региональной противопожарной службы самостоятельно ликвидировали семь возгораний. Кроме того, спасательные расчеты 11 раз привлекались к ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий, где помогли 20 пострадавшим. Зарегистрировано одно происшествие на воде. Так в Сальском районе из реки Маныч извлечено тело утонувшего.
Подпишись на нас в МАХ и Telegram!