Во Владивостоке минтай превратили в моти, крокеты, роллы и другие вкусности

По данным Передовой инженерной школы ДВФУ «Институт биотехнологий, биоинженерии и пищевых систем», в линейку вошёл японский пирожок моти с начинкой из филе минтая, творожного сыра, нори и икры, а также ролл с рыбой и овощами в пшеничной лепёшке, который ориентирован на формат уличной еды. Кроме того, учёные переосмыслили привычные русские блюда: сделали мини‑пирожки, зразы и пельмени с начинками из минтая и икры, добавили котлету для фишбургера и хрустящие крокеты для тех, кто привык перекусывать на ходу.