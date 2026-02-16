Во Владивостоке минтай превратили в моти, крокеты, роллы и другие вкусности

Во Владивостоке представили линейку необычных продуктов из минтая — от десертов до стритфуда и новых версий русской кухни, которые придумали в Дальневосточном федеральном университете вместе с Ассоциацией добытчиков минтая (АДМ). Разработчики рассчитывают, что такие продукты помогут по-новому взглянуть на «главную промысловую рыбу» страны и создать для неё новые ниши на прилавках магазинов и в меню.
По данным Передовой инженерной школы ДВФУ «Институт биотехнологий, биоинженерии и пищевых систем», в линейку вошёл японский пирожок моти с начинкой из филе минтая, творожного сыра, нори и икры, а также ролл с рыбой и овощами в пшеничной лепёшке, который ориентирован на формат уличной еды. Кроме того, учёные переосмыслили привычные русские блюда: сделали мини‑пирожки, зразы и пельмени с начинками из минтая и икры, добавили котлету для фишбургера и хрустящие крокеты для тех, кто привык перекусывать на ходу.
Отдельно команда разработала цельнозерновые крекеры с мукой и икрой минтая — в университете подчёркивают, что по биологической ценности они выигрывают у традиционных аналогов. Ещё одно направление — сухие приправы с икрой минтая в паназиатском стиле, которые, по описанию ДВФУ, усиливают вкус и внешний вид готовых блюд.
Первые партии новинок произвели на технологической базе ДВФУ, а 4 февраля Ассоциация добытчиков минтая показала их в Москве крупным игрокам рыбопереработки, розницы, онлайн‑торговли и общепита. Сейчас, как сообщают в АДМ, ассоциация обсуждает с торговыми сетями, маркетплейсами и сетевыми кафе включение этих продуктов в ассортимент, развивая программу продвижения категории «Дальневосточный минтай», запущенную в конце 2023 года.
По данным АДМ, в прошлом году поставки российской продукции из минтая на внутренний рынок достигли 271 тысячи тонн, а ДВФУ остаётся ключевым научно‑технологическим партнёром ассоциации по задачам глубокой переработки и выпуску продуктов с высокой добавленной стоимостью.