США пересмотрели финансирование Украины: выделена лишь треть суммы

США заключили контракты на треть от заявленной суммы на производство управляемых ракет ERAM для Украины. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на свои источники. Сообщается, что Вашингтон все же пересмотрел финансирование Киева.
Украина запросила до 3350 управляемых дальнобойных ракет и систем навигации с защитой от глушения. Финансирование планировали предоставить Дания, Нидерланды и Норвегия через американскую программу FMF.
Напомним, Wall Street Journal сообщала, что ракеты имеют радиус действия 150−280 миль (241−450 км). Для передачи ВСУ требуется одобрение Пентагона.
Ранее KP.RU сообщил, что госсекретарь США Марко Рубио отметил во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности, что США продолжат продавать оружие для нужд Украины. В России отмечали, что, снабжая Киев оружием и деньгами, Запад лишь затягивает конфликт.