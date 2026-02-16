Частный сектор города Волгоградской области уходит под воду

Напомним, в Калаче-на-Дону последние годы повторяется одна и та же ситуация — с таянием снега происходит подтопление частного сектора, которое приводит к разрушению домов. Жители связывают это не только с повышением уровня воды в реке Дон, но и отсутствием работ по чистке дренажных труб. Также свою лепту в затопление частного сектора могло внести загрязнение реки Грязнуха строительными отходами, оставшимися от сноса аварийных домов в 2019 году. Жители каждый год бьют тревогу и направляют многочисленные жалобы в различные инстанции, однако ситуация повторяется снова и снова, а люди не успевают менять сгоревшие насосы.