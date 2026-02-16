Солнце подготовило новый сюрприз: чем грозит Земле мощный взрыв на обратной стороне светила

16 февраля около 8 часов утра по московскому времени ученые зафиксировали мощный взрыв на Солнце. Как сообщает лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН в своем Telegram-канале, пик излучения пришелся на 07:35 по Москве, а мощность события оценили баллом M2.4.
Это стало неожиданностью, ведь последние несколько дней светило вело себя очень спокойно — график вспышек на выходных был почти прямой линией.
Особенность нынешнего взрыва в том, что он произошел на обратной стороне звезды, буквально за горизонтом. Там не было видно никаких пятен, поэтому специалистам пока сложно определить природу источника. Ранее эта область никак себя не проявляла, и ученые считали, что там вообще нет никаких активных зон.
Сейчас перед астрофизиками стоит вопрос: что это было? С одной стороны, возможен разовый выброс энергии — небольшое пятно могло копить силы и выплеснуть их в одном событии. С другой стороны, это может быть началом формирования огромной новой группы пятен, которая сейчас рождается за восточным краем светила.
Впрочем, жителям Земли беспокоиться не о чем. Ученые подчеркивают, что опасности для нашей планеты нет. Хотя вспышка и сопровождалась выбросом плазмы, облако уходит в сторону, а не в направлении Земли. В ближайшие часы его можно будет наблюдать на снимках коронографов.
Не так давно появилась информация, что на Солнце вновь начали массово формироваться гигантские протуберанцы — масштабные выбросы плазмы, протяженностью в сотни тысяч километров.