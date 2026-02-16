Солнце подготовило новый сюрприз: чем грозит Земле мощный взрыв на обратной стороне светила

Сейчас перед астрофизиками стоит вопрос: что это было? С одной стороны, возможен разовый выброс энергии — небольшое пятно могло копить силы и выплеснуть их в одном событии. С другой стороны, это может быть началом формирования огромной новой группы пятен, которая сейчас рождается за восточным краем светила.