Школьники Башкирии станут первыми пассажирами поезда единства

Уже 27 марта из Уфы в столицу нашей Родины отправится первый рейс тематического поезда «Самоцветы Приволжья» проекта «Вагон знаний» Куйбышевского филиала АО «ФПК». Для школьников из Башкирии тур начнётся с торжественного отправления, а в пути к ним присоединятся школьники из Самары, Пензы, Ульяновска и других регионов.