Школьники Башкирии станут первыми пассажирами поезда единства

Уже 27 марта из Уфы в столицу нашей Родины отправится первый рейс тематического поезда «Самоцветы Приволжья» проекта «Вагон знаний» Куйбышевского филиала АО «ФПК». Для школьников из Башкирии тур начнётся с торжественного отправления, а в пути к ним присоединятся школьники из Самары, Пензы, Ульяновска и других регионов.
«Поезд станет символом дружбы и единства народов, демонстрируя богатство культурного кода регионов России и укрепляя дружеские связи между подрастающим поколением. Каждый вагон превратится в эту площадку этно-фестиваля, где “юные послы дружбы” смогут обмениваться знаниями и впечатлениями», — рассказали в региональном минтрансе.
В Москве школьников ждёт экскурсионная программа, посещение главных достопримечательностей и культурных объектов столицы, а также тематические флешмобы.
Ранее минпросвещения дало рекомендации по весенним каникулам школьников.