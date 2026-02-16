Омичка перевела более 1 млн рублей аферистам после встречи на рынке

Внучка 71-летней жительницы Омска заявила в полицию о мошенничестве. Под влиянием злоумышленников бабушка лишилась крупной суммы денег, об этом рассказали в региональном УМВД 16 февраля.
Пенсионерка встретила на рынке знакомую, та рассказала о заработке на бирже и похвасталась новым автомобилем. Вскоре пожилой женщине пришло сообщение в мессенджере со ссылкой на инвестиционное приложение. Затем позвонил «финансовый консультант», пообещал ежемесячную прибыль от вложений в валюту под его руководством.
Полностью доверившись собеседнику, омичка в течение месяца 11 раз переводила деньги — суммы варьировались от 1 300 до 200 000 рублей. Общий ущерб превысил 1,1 млн рублей. Когда пришло время выводить деньги, у женщины потребовали найти двух «представителей». Она обратилась к дочери, которой «куратор» предложил взять в кредит 260 000 рублей.
Когда второго представителя найти не получилось, лжеконсультант перестал выходить на связь. Внучка узнала о случившемся и обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК Российской Федерации — "Мошенничество.
Ранее «КП-Омск» рассказала, как с 16 марта сократят автобусный маршрут № 135.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Двое человек погибли при пожаре в доме на станции Карбышево-2.
В Омске действующему и бывшему депутатам огласили приговоры за разворовывание бюджета.