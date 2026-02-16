Омичка перевела более 1 млн рублей аферистам после встречи на рынке

Пенсионерка встретила на рынке знакомую, та рассказала о заработке на бирже и похвасталась новым автомобилем. Вскоре пожилой женщине пришло сообщение в мессенджере со ссылкой на инвестиционное приложение. Затем позвонил «финансовый консультант», пообещал ежемесячную прибыль от вложений в валюту под его руководством.