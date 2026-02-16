Минпросвещения продлило особый формат ГИА в приграничных районах России

В российских приграничных субъектах продлили особый формат проведения ГИА — такое решение приняли в связи с нестабильной ситуацией в этих регионах. Об этом в понедельник, 16 февраля, сообщил министр просвещения страны Сергей Кравцов.
— Сегодня в приграничных регионах сохраняется неспокойная ситуация. Руководствуясь принципом безусловного приоритета безопасности детей и педагогов, мы приняли решение о продлении особого формата проведения государственной итоговой аттестации в Белгородской, Брянской и Курской областях, — добавил он.
По его словам, у школьников после окончания 9-го или 11-го класса появляется выбор — сдавать выпускной экзамен (ОГЭ или ЕГЭ) или получить аттестат по итогам промежуточной аттестации.
— Такой формат будет доступен для всех школ приграничных регионов, которые войдут в приказ, утверждающий список школ, для которых будет сделано исключение, — цитирует министра РБК.
Губернатор Брянской области Александр Богомаз, в свою очередь, сообщил, что 15 февраля регион подвергся самой мощной и массовой атаке. По его словам, запуск такого количества беспилотников за сутки ранее не фиксировался ни в одном регионе России.