Женщина с полуторогодовалым ребенком потерялись в лесу под Минском

МЧС сказало о поисках женщины с 1,5-годовалым ребенком в лесу под Минском.

Источник: Комсомольская правда

В Минском районе в лесу потерялись женщина с полуторогодовалым ребенком. Подробности сообщили 15 февраля в пресс-службе МЧС.

ЧП произошло в субботу. Вечером в МЧС позвонили сотрудники милиции, сообщая, что в лесном массиве рядом с агрогородком Хатежино пропала женщина с маленьким ребенком.

К счастью, у женщины был с собой мобильный телефон, и она смогла сообщить свои координаты спасателям. Для их поисков задействовали пешие группы спасателей.

Вскоре женщину с ребенком нашли и вывели из леса к дороге, где их уже ждала скорая помощь.

Тем временем «Комсомолка» сообщила, что известно о вооруженном нападении на жилой дом под Смолевичами с тремя пострадавшими 16 февраля 2026: кто напал, заказной характер, задержание с «Перехватом», зачем подключили Интерпол.

И милиция уже частично раскрыла, чем были вооружены бандиты, напавшие на дом под Смолевичами.