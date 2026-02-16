Женщина с полуторогодовалым ребенком потерялись в лесу под Минском

В Минском районе в лесу потерялись женщина с полуторогодовалым ребенком. Подробности сообщили 15 февраля в пресс-службе МЧС.
ЧП произошло в субботу. Вечером в МЧС позвонили сотрудники милиции, сообщая, что в лесном массиве рядом с агрогородком Хатежино пропала женщина с маленьким ребенком.
К счастью, у женщины был с собой мобильный телефон, и она смогла сообщить свои координаты спасателям. Для их поисков задействовали пешие группы спасателей.
Вскоре женщину с ребенком нашли и вывели из леса к дороге, где их уже ждала скорая помощь.
