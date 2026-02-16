Россиянам рассказали, могут ли уволить за ворчание на работе

— Это может расцениваться как подрыв всей деятельности организации, поскольку эти скандалы отвлекают от работы человека или его коллег. Пока он ворчит, он не выполняет свои трудовые функции. Это нарушение трудовой дисциплины. И здесь методы стандартны: замечание, затем выговор и увольнение, если сотрудник продолжает нарушать трудовую дисциплину, — отметила Нечаева в беседе с «Абзацем».