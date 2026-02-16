Россиянам рассказали, могут ли уволить за ворчание на работе

Постоянное ворчание сотрудника, подрывающее работу компании, может закончиться увольнением. Об этом рассказала юрист Екатерина Нечаева.
Эксперт уточнила, что виды ворчания стоит различать: иногда это могут быть полезные рабочие предложения, на которые начальству стоит обратить внимание. Но в другом случае это ворчание попросту мешает работать остальным людям и не несет в себе никакого смысла.
— Это может расцениваться как подрыв всей деятельности организации, поскольку эти скандалы отвлекают от работы человека или его коллег. Пока он ворчит, он не выполняет свои трудовые функции. Это нарушение трудовой дисциплины. И здесь методы стандартны: замечание, затем выговор и увольнение, если сотрудник продолжает нарушать трудовую дисциплину, — отметила Нечаева в беседе с «Абзацем».
Ранее доктор юридических наук Людмила Айвар объяснила, когда работодатели имеют право производить удержания из заработной платы сотрудников при увольнении, а когда такие действия являются нарушением закона.
Руководитель Дома права Avanti Надежда Борзенко рассказала, что российском трудовом законодательстве существуют ограничения, запрещающие работодателям увольнять сотрудников в ряде случаев.