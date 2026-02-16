Эксперт: С наступлением весны дороги, сделанные в Молдове ради количества и электоральных интересов, показывают своё «качество» лучше всего

Об этом он написал на своей странице в социальной сети. По его словам, проблемы с инфраструктурой стали особенно заметны после непогоды, когда дороги, построенные или отремонтированные ради политической выгоды и электоральных обещаний, показывают своё реальное качество, пишет ТГ-канал «Первый в Молдове».
«Сейчас я считаю, что это самый подходящий момент, чтобы вспомнить о самой большой шутке из предвыборных обещаний партии PAS на последних парламентских выборах, а именно: “До 3 000 км новых или отремонтированных дорог к 2029 году, чтобы вся сеть национальных и региональных дорог была в хорошем состоянии”.
Что касается подхода мэрии Кишинева к дорогам и инфраструктуре, там вообще всё как с мёртвыми: «Только хорошо или никак». То есть обсуждать тут нечего. А когда ты позволяешь себе два года обходиться без утвержденного бюджета, это говорит больше всего о том, что тебе наплевать на инфраструктуру города.
Природа дала нам сейчас шанс остановить спираль популизма по дорогам и извлечь урок. С наступлением весны, дороги, сделанные ради количества и электоральных интересов, показывают своё «качество» лучше всего", — написал Мадан.