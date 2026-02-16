Эксперт: С наступлением весны дороги, сделанные в Молдове ради количества и электоральных интересов, показывают своё «качество» лучше всего

Что касается подхода мэрии Кишинева к дорогам и инфраструктуре, там вообще всё как с мёртвыми: «Только хорошо или никак». То есть обсуждать тут нечего. А когда ты позволяешь себе два года обходиться без утвержденного бюджета, это говорит больше всего о том, что тебе наплевать на инфраструктуру города.