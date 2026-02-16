В нескольких регионах Молдавии пропало электричество: что случилось

В районах Криуляны, Страшены, Оргеев и Хынчешты произошли отключения. Предприятие REDNord на севере Молдавии зафиксировало около 34 930 внеплановых отключений, из которых 1 609 в Резинском и Дондюшанском районах пока не восстановлены, сообщает Минэнерго Молдавии. Власти отмечают, что сейчас идут работы по восстановлению электричества.