В нескольких регионах Молдавии пропало электричество: что случилось

В нескольких регионах Молдавии пропало электричество. Министерство энергетики сообщило, что это произошло из-за неблагоприятных погодных условий.
«Предприятие Premier Energy, которое осуществляет поставки на юге и в центре страны, сообщило о 5 136 внеплановых отключениях потребителей», — говорится в сообщении от ведомства.
В районах Криуляны, Страшены, Оргеев и Хынчешты произошли отключения. Предприятие REDNord на севере Молдавии зафиксировало около 34 930 внеплановых отключений, из которых 1 609 в Резинском и Дондюшанском районах пока не восстановлены, сообщает Минэнерго Молдавии. Власти отмечают, что сейчас идут работы по восстановлению электричества.
Ранее KP.RU сообщил, что в последний раз аварийные отключения электричества в Молдавии произошли в конце января 2026 года. Тогда причиной сбоя тоже были погодные условия.