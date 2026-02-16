Коммунальщики продолжают обрабатывать солью и песком тротуары в Минске

МИНСК, 16 фев — Sputnik. ЖКХ продолжает бороться с последствиями похолодания, сообщило ГО «Минское городское жилищное хозяйство» в понедельник.
«Скользкие тротуары и дорожки — главная опасность зимы, поэтому обработка дворовых территорий противогололедными материалами начинается с раннего утра», — заверили в столичном ЖКХ.
За утро понедельника уже потрачено 26 тонн песчано-соляной смеси, призванной обеспечить безопасность пешеходов и оградить их от гололедных травм. В целом по городу задействованы более 1,5 тысячи рабочих и 84 единицы техники, в том числе средства малой механизации.
После очередного потепления температура воздуха в республике резко упала, из-за чего местами образовалась гололедица. По данным Белгидромета, причина в том, что в понедельник на погоду в стране ключевое влияние имеет область повышенного атмосферного давления, сформированная в холодной воздушной массе.
Только на юго-востоке чувствуется влияние фронтальных разделов от циклона, который идет в европейскую часть России. Ожидается северный ветер, а также северо-восточный умеренный, по юго-востоку — порывистый. Днем максимальная температура ожидается на уровне −6..-12°С.
Как отметили ранее в МЧС, при такой погоде есть риск обрывов линий связи и электропередач. Также ухудшается видимость для водителей транспорта, растет вероятность ДТП.