Коммунальщики продолжают обрабатывать солью и песком тротуары в Минске

За утро понедельника уже потрачено 26 тонн песчано-соляной смеси, призванной обеспечить безопасность пешеходов и оградить их от гололедных травм. В целом по городу задействованы более 1,5 тысячи рабочих и 84 единицы техники, в том числе средства малой механизации.