Овчинский: 10 домов построили в рамках реновации в пяти районах ВАО

В декабре 2025 года в пяти районах Восточного административного округа Москвы возвели 10 домов в рамках программы реновации, сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.
«На востоке Москвы завершено возведение десяти новостроек для программы реновации жилой площадью свыше 230 тысяч квадратных метров», — цитирует пресс-служба Департамента градостроительной политики слова Овчинского.
Новые дома находятся в районах Соколиная Гора, Измайлово, Северное Измайлово, Косино-Ухтомский и Метрогородок. Всего в них свыше 3 тыс. квартир, из них 29 специально адаптированы для проживания маломобильных граждан.
В ЖК обустроены просторные подъезды с помещениями для консьержей и колясочными, где можно оставлять личные вещи. Входные группы выполнены без порогов и лестниц в рамках безбарьерной среды. Все дома оборудованы современными лифтами.
Напомним, что программа реновации в Москве выполнена более чем на четверть. Об этом недавно объявил мэр Москвы Сергей Собянин. Программа стартовала в 2017 году и затронула порядка миллионов москвичей, которые переедут в новое комфортное жилье.
Ранее Владислав Овчинский сообщил, что в районе Зюзино начали строить два дома по реновации. ЖК будут находиться на Одесской улице и на Нахимовском проспекте.