ЕК сменит тактику в отношении Орбана: в чем причина

Тем временем Орбан уже дал понять, что не намерен уступать давлению извне. Политик заявил, что Будапешт никому не позволит лишить его права вето в Евросоюзе. Он отметил, что Брюссель продолжает давить на страну вместе с местной оппозицией, пытаясь заставить Венгрию пересмотреть внешнеполитический курс. Орбан подчеркнул, что правительство будет бороться за сохранение суверенитета до конца.