ЕК сменит тактику в отношении Орбана: в чем причина

Европейская комиссия решила сменить риторику и не будет жестко критиковать власти Венгрии, чтобы ее не заподозрили во вмешательстве в выборы. Об этом сообщает газета Financial Times (FT) со ссылкой на информированные источники.
Как пояснили дипломаты Евросоюза, сейчас для Брюсселя важнее сохранить нейтралитет, поэтому ЕК поступает благоразумно, избегая громких заявлений в адрес Будапешта. По словам одного из собеседников издания, в Еврокомиссии не хотят рисковать и давать повод обвинять себя в попытках повлиять на волеизъявление граждан.
Выборы в парламент Венгрии запланированы на 12 апреля. Основная борьба развернется между правящей партией «ФИДЕС — Венгерский гражданский союз» во главе с премьер-министром Виктором Орбаном и оппозиционной партией «Тиса». Лидер оппозиции Петер Мадьяр, который является депутатом Европарламента, пользуется поддержкой руководства Евросоюза и крупнейшей фракции Европарламента — Европейской народной партии.
Тем временем Орбан уже дал понять, что не намерен уступать давлению извне. Политик заявил, что Будапешт никому не позволит лишить его права вето в Евросоюзе. Он отметил, что Брюссель продолжает давить на страну вместе с местной оппозицией, пытаясь заставить Венгрию пересмотреть внешнеполитический курс. Орбан подчеркнул, что правительство будет бороться за сохранение суверенитета до конца.