Нытьё под запретом: Работающим россиянам расказали, как не «набубнить» себе на увольнение

По словам специалиста, важно различать характер недовольства сотрудника. Конструктивная критика и предложения, направленные на улучшение рабочих процессов, могут быть полезны для компании, и руководству стоит к ним прислушиваться. Однако бессодержательное ворчание, которое отвлекает коллег и мешает трудовой деятельности, расценивается иначе.
Как пояснила Нечаева, такое поведение является нарушением трудовой дисциплины, так как сотрудник тратит время на пустые разговоры вместо выполнения своих обязанностей. Это может быть воспринято как подрыв работы организации. В таких случаях применяются стандартные меры дисциплинарного взыскания: сначала следует замечание, затем выговор, а если сотрудник продолжает нарушать порядок, работодатель имеет право его уволить.
Ранее эксперт по кадрам предупредила, что фото с корпоратива, переписка в чатах или негативные посты про начальника могут стать причиной увольнения по статье. Рискуют не только действующие сотрудники, но и бывшие. Любую информацию о работодателе, попавшую в открытый доступ, могут счесть конфиденциальной, если она наносит ущерб или содержит персональные данные. Чтобы избежать проблем, стоит заранее проверить, какие документы о неразглашении подписывались при приёме на работу.
