Times: В Британии соцсети для детей до 16 лет могут запретить в 2026 году

Великобритания может запретить детям до 16 лет пользоваться соцсетями и чат-ботами уже летом 2026 года, сообщили в The Times. Ограничения затронут также время пребывания в приложениях с бесконечной прокруткой.
Правительство начало срочную работу по изменению Закона о безопасности в интернете. Канцелярия премьер-министра уточнила, что поставщики чат-ботов с ИИ обязаны соблюдать правила по борьбе с незаконным контентом. В качестве примера привели меры против чат-бота Grok компании xAI Илона Маска.
Стармер заявил, что меры направлены на защиту детей и помощь родителям в использовании соцсетей. Правительство хочет предотвратить угрозы и создать основу для дальнейших действий в сфере интернет-безопасности.
Для ускорения процесса премьер намерен использовать «полномочия Генриха VIII», позволяющие принимать подзаконные акты без согласования с парламентом. Это даст возможность быстро реагировать на новые технологии и вводить ограничения в течение нескольких месяцев, передает издание.
Власти Великобритании также рассматривают возможность жестких мер в отношении социальной сети X, включая ее полный запрет на территории страны.