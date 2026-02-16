Двое петербуржцев заболели оспой обезьян после возвращения из Таиланда

В Санкт-Петербурге выявили два случая заболевания оспой обезьян — ее нашли у мужчин, вернувшихся из отпуска в Таиланде. С начала февраля уже пять человек в России заразились этой болезнью. В Роспотребнадзоре сообщили, что риск завоза оспы в туристический сезон по-прежнему сохраняется. Ждать ли новой пандемии — в материале «Газеты.Ru».