Ричмонд
+6°
облачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Погодные аномалии 2025-го грозят дефицитом мёда в РФ, предупредили в «Роспродсоюзе»

Погодные аномалии, которыми запомнился минувший 2025 год, грозят настоящим дефицитом мёда в России. Об этом журналистов предупредили в «Руспродсоюзе». В ассоциации пояснили, что в текущем сезоне с полок магазинов достаточно быстро смели ранние сорта мёда-сырья — каштанового и акациевого.

«Различные сорта цветочного разнотравья, как правило, доступные до весны, находились в большом дефиците уже к Новому году, гречишный — может закончиться уже в феврале», — рассказали в организации.

Тем временем с осени закупочные цены на мёд выросли на 30−50% и продолжают расти. В ассоциации добавили, что сырьё дорожает быстрее реакции на это торговых сетей, а закупки у производителей закрываются раньше.

Главными причинами подорожания мёда называются погодные аномалии в основных медоносных регионах — засуха и, наоборот, слишком обильные осадки. На этом фоне торговые сети не принимают минимальные корректировки отпускных цен, из-за чего пчеловоды вынуждены прекращать отгружать продукт по убыточным ценам.

«Такая ситуация создает риски дефицита мёда на полках сетей, роста фальсификата мёда, особенно в низких ценовых сегментах, а также ухода с рынка добросовестных производителей. За последний год с рынка уже ушли два заметных переработчика мёда», — приводит мнение ассоциации ТАСС.

Напомним, причуды погоды также привели к сильному подорожанию огурцов. СМИ писали, что на рынке цены начинаются от 500 рублей за килограмм, и это — не предел. Однако повышение хоть и заметное, но сезонное.

Больше новостей о недвижимости, ценах, личных финансах и бизнесе — в разделе «Экономика» на Life.ru.