Погодные аномалии 2025-го грозят дефицитом мёда в РФ, предупредили в «Роспродсоюзе»

«Различные сорта цветочного разнотравья, как правило, доступные до весны, находились в большом дефиците уже к Новому году, гречишный — может закончиться уже в феврале», — рассказали в организации.
Тем временем с осени закупочные цены на мёд выросли на 30−50% и продолжают расти. В ассоциации добавили, что сырьё дорожает быстрее реакции на это торговых сетей, а закупки у производителей закрываются раньше.
Главными причинами подорожания мёда называются погодные аномалии в основных медоносных регионах — засуха и, наоборот, слишком обильные осадки. На этом фоне торговые сети не принимают минимальные корректировки отпускных цен, из-за чего пчеловоды вынуждены прекращать отгружать продукт по убыточным ценам.
«Такая ситуация создает риски дефицита мёда на полках сетей, роста фальсификата мёда, особенно в низких ценовых сегментах, а также ухода с рынка добросовестных производителей. За последний год с рынка уже ушли два заметных переработчика мёда», — приводит мнение ассоциации ТАСС.
Напомним, причуды погоды также привели к сильному подорожанию огурцов. СМИ писали, что на рынке цены начинаются от 500 рублей за килограмм, и это — не предел. Однако повышение хоть и заметное, но сезонное.
