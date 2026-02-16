Россиянин отсудил 100 тысяч рублей у клона своего Telegram-канала

Долгое время установить личность нарушителя не получалось, однако в прошлом году Антон обратился за помощью к юристам. Специалисты направили жалобы в Федеральную антимонопольную службу и Роскомнадзор, а также подали иск о защите авторских прав. В итоге владельца фейкового канала вычислили. Суд обязал его выплатить компенсацию в размере 100 тысяч рублей.