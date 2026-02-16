Россиянин отсудил 100 тысяч рублей у клона своего Telegram-канала

Мужчина по имени Антон (имя изменено) вёл городской паблик с местными новостями и однажды обнаружил канал-двойник. На нём публиковались те же фото, видео, тексты и даже вотермарки, единственным отличием было название. Клон сумел привлечь 12 тысяч подписчиков и начал размещать рекламу, зарабатывая на чужом материале.
Долгое время установить личность нарушителя не получалось, однако в прошлом году Антон обратился за помощью к юристам. Специалисты направили жалобы в Федеральную антимонопольную службу и Роскомнадзор, а также подали иск о защите авторских прав. В итоге владельца фейкового канала вычислили. Суд обязал его выплатить компенсацию в размере 100 тысяч рублей.
В ходе разбирательств ответчик заявил, что не имел намерения нарушать чьи-либо права. По его словам, копирование постов происходило из-за «научно-технического любопытства»: он использовал автоматического бота, чтобы проверять собственные навыки программирования.
Ранее Таганский суд Москвы оштрафовал Telegram на 3,8 млн рублей за отказ удалять запрещённый контент. Мессенджер признали виновным по статье о нарушении законодательства. Детали дела и конкретные материалы пока не раскрываются.
