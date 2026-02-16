В Новосибирске опубликован график школьных каникул на 2026 год

В Новосибирске стал известен предварительный график каникул на 2026 год, чтобы родители могли заранее спланировать отдых и поездки с детьми, пишет МК Новосибирск.
Согласно опубликованному графику: — весенние каникулы пройдут с 22 по 30 марта;— летние — с 1 июня по 31 августа;— осенние — с 26 октября по 3 ноября;— зимние — с 28 декабря 2026 года по 11 января 2027 года.
В мэрии подчеркнули, что расписание публикуется заблаговременно для удобства семей, но напомнили: окончательные даты могут незначительно отличаться в отдельных школах. Родителям рекомендуют следить за актуальной информацией на официальных сайтах учебных заведений и городского управления образования.
