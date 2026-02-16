Ричмонд
+6°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Новосибирске опубликован график школьных каникул на 2026 год

Родителям рекомендуют следить за актуальной информацией на официальных сайтах учебных заведений.

Источник: РИА "Новости"

В Новосибирске стал известен предварительный график каникул на 2026 год, чтобы родители могли заранее спланировать отдых и поездки с детьми, пишет МК Новосибирск.

Согласно опубликованному графику: — весенние каникулы пройдут с 22 по 30 марта;— летние — с 1 июня по 31 августа;— осенние — с 26 октября по 3 ноября;— зимние — с 28 декабря 2026 года по 11 января 2027 года.

В мэрии подчеркнули, что расписание публикуется заблаговременно для удобства семей, но напомнили: окончательные даты могут незначительно отличаться в отдельных школах. Родителям рекомендуют следить за актуальной информацией на официальных сайтах учебных заведений и городского управления образования.

Ранее АиФ-Новосибирск писал, что опубликован график выходных дней в феврале.