Чичваркина* приговорили к 9 годам лишения свободы

Суд признал его виновным в распространении фейков о российской армии и неисполнении обязанностей иноагента. По версии следствия, в июле 2024 года, находясь за границей, Чичваркин* опубликовал в соцсетях недостоверный пост об ударе по детской больнице «Охматдет» в Киеве.