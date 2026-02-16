Чичваркина* приговорили к 9 годам лишения свободы

Бизнесмена Евгения Чичваркина* (признан Минюстом РФ иноагентом, внесен в перечень террористов и экстремистов) заочно приговорили к девяти годам колонии общего режима. Об этом сообщили в столичной прокуратуре.
Суд признал его виновным в распространении фейков о российской армии и неисполнении обязанностей иноагента. По версии следствия, в июле 2024 года, находясь за границей, Чичваркин* опубликовал в соцсетях недостоверный пост об ударе по детской больнице «Охматдет» в Киеве.
Кроме того, ему вменили уклонение от маркировки иноагента. По данным прокуроров, бизнесмен разместил на видеохостинге ролик и текстовые комментарии без соответствующей пометки.
Чичваркин* с 2008 года живет в Великобритании.
*признан Минюстом РФ иноагентом, внесен в перечень террористов и экстремистов.