Чичваркина* приговорили к 9 годам лишения свободы

Бизнесмена Евгения Чичваркина* (признан Минюстом РФ иноагентом, внесен в перечень террористов и экстремистов) заочно приговорили к девяти годам колонии общего режима. Об этом сообщили в столичной прокуратуре.

Суд признал его виновным в распространении фейков о российской армии и неисполнении обязанностей иноагента. По версии следствия, в июле 2024 года, находясь за границей, Чичваркин* опубликовал в соцсетях недостоверный пост об ударе по детской больнице «Охматдет» в Киеве.

Кроме того, ему вменили уклонение от маркировки иноагента. По данным прокуроров, бизнесмен разместил на видеохостинге ролик и текстовые комментарии без соответствующей пометки.

Чичваркин* с 2008 года живет в Великобритании.

*признан Минюстом РФ иноагентом, внесен в перечень террористов и экстремистов.