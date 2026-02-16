Чичваркин* получил девять лет за фейки и игнорирование статуса иноагента

Следственные органы установили, что летом 2024 года, проживая за границей, Чичваркин* опубликовал в социальных сетях пост с недостоверными сведениями о ходе специальной военной операции. К этому добавились претензии, связанные с его статусом иноагента, полученным еще в 2022 году. Несмотря на два административных штрафа за отсутствие соответствующей маркировки, в апреле 2025 года (согласно материалам дела) предприниматель вновь разместил видеоматериалы и комментарии на хостинге, проигнорировав требование закона об обязательном указании своего статуса.