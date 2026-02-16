Ричмонд
Чичваркин* получил девять лет за фейки и игнорирование статуса иноагента

Суд Москвы завершил рассмотрение уголовного дела в отношении бизнесмена Евгения Чичваркина*. Судья признала предпринимателя виновным и постановила назначить ему заочное наказание в виде девяти лет лишения свободы в колонии общего режима. Кроме того, осуждённому запретили заниматься администрированием любых интернет-ресурсов в течение четырех лет и одиннадцати месяцев.

Источник: Life.ru

В ходе судебных прений сторона обвинения настаивала на аналогичном тюремном сроке, предлагая лишь незначительно увеличить срок запрета на работу в интернете — до пяти лет.

51-летнему Чичваркину* инкриминировали нарушение двух статей Уголовного кодекса: распространение заведомо ложной информации о действиях Вооружённых сил РФ (пункт «д» части 2 статьи 207.3) и злостное уклонение от обязанностей, налагаемых статусом иностранного агента (часть 2 статьи 330.1). Поскольку фигурант находится за пределами страны, он был объявлен в розыск и арестован заочно.

Следственные органы установили, что летом 2024 года, проживая за границей, Чичваркин* опубликовал в социальных сетях пост с недостоверными сведениями о ходе специальной военной операции. К этому добавились претензии, связанные с его статусом иноагента, полученным еще в 2022 году. Несмотря на два административных штрафа за отсутствие соответствующей маркировки, в апреле 2025 года (согласно материалам дела) предприниматель вновь разместил видеоматериалы и комментарии на хостинге, проигнорировав требование закона об обязательном указании своего статуса.

Ранее основателя сети магазинов «Евросеть» Евгения Чичваркина* объявили в международный розыск. С конца 2008 года живёт в Великобритании, где занимается винным и ресторанным бизнесом.

Самая оперативная информация о происходящем — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

* Включён в России в реестр иноагентов и реестр террористов и экстремистов.