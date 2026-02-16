Скончалась бывшая жена Мариса Лиепы, актриса Маргарита Жигунова

11 февраля умерла актриса Маргарита Жигунова — бывшая жена Мариса Лиепы и мать народной артистки России Илзе Лиепы и премьера балета Андриса Лиепы.
О её смерти сообщили близкие. 20 февраля ей должно было исполниться 89 лет. В последние годы актриса жила тихо и редко выходила в свет.
Маргарита Жигунова родилась 20 февраля 1937 года в деревне Князево Тверской области. После школы переехала в Москву и поступила в Школу-студию МХАТ. Окончила её в 1959 году и почти сразу получила главную роль в кино.
Первой большой работой стал фильм «Илзе» режиссёра Роланда Калныньша по роману Анны Броделе «Кровью сердца». Съёмки проходили в Риге. Там она познакомилась с артистом балета Марисом Лиепой. Позже они поженились.
С 1960 года Жигунова служила в Московском драматическом театре имени А. С. Пушкина. В один год с ней в театр пришёл Владимир Высоцкий. Они играли в одних спектаклях.
Среди её работ — «Аленький цветочек», «Деревья умирают стоя», «Романьола», «Шоколадный солдатик», «Дни нашей жизни». В 1972 году она исполнила главную роль в спектакле «Невольницы» по Островскому. Также играла в постановках «Человек и джентльмен», «Обломов» и других.
В кино Жигунова снималась с конца 1950-х годов. Зрители помнят её по фильмам «Жестокость», «В одном микрорайоне», «Легенда о Тиле». В 2000-е годы она появлялась в телесериалах, в том числе в проекте «Возвращение Мухтара».
Брак с Марисом Лиепой длился 18 лет. В семье родились двое детей — Илзе и Андрис. Оба стали известными артистами балета.
После известия о смерти актрисы в социальных сетях появились слова соболезнования. Поклонники публикуют архивные фотографии и вспоминают её роли.
Маргарита Жигунова посвятила жизнь театру и кино. Большую часть карьеры она провела в Театре имени Пушкина.
