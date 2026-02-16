Ричмонд
Звезда фильмов и сериалов («Комбинация», «Ректор») Владимир Канухин появился на премьере российского фильма

Артист пребывал в прекрасном настроении. Публика обсуждала две темы после появления Канухина: его модный пиджак oversize и тот факт, что Владимир преимущественно живёт за городом. Как однажды признался актёр, ему ездить из-за МКАДа довольно утомительно, так что появление артиста в центре столицы в кинотеатре народ оценил. Смотрите фотосессию артиста на красной дорожке.

