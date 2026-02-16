Исследование показало, кому опасно пить матчa‑латте каждый день

Матча — это молотые листья зелёного чая, которые перед сбором несколько недель выращиваются в тени. Такой способ обработки повышает содержание антиоксидантов, аминокислот и других нутриентов. Основные из них — катехины и L‑теанин. Эти соединения могут снижать воспаление, поддерживать работу иммунной системы и улучшать концентрацию внимания за счёт сбалансированного действия кофеина и L‑теанина.