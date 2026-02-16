Исследование показало, кому опасно пить матчa‑латте каждый день

Популярный напиток на основе зелёного порошкового чая — матчa‑латте — содержит ряд ценных веществ, но учёные предупреждают, что его эффект не всегда так однозначен, как кажется. Актуальные данные о пользе и возможных рисках публикуются в обзоре немецких диетологов, перевод сделал aif.ru.
Матча — это молотые листья зелёного чая, которые перед сбором несколько недель выращиваются в тени. Такой способ обработки повышает содержание антиоксидантов, аминокислот и других нутриентов. Основные из них — катехины и L‑теанин. Эти соединения могут снижать воспаление, поддерживать работу иммунной системы и улучшать концентрацию внимания за счёт сбалансированного действия кофеина и L‑теанина.
Матча содержит кофеин — примерно 70 мг в одной чашке, что близко к дозе в кофе, — поэтому он может давать бодрость и улучшать внимание. Такой эффект делает матчa‑латте привлекательной альтернативой утреннему кофе.
Что касается влияния на вес, исследования показывают, что кофеин и катехины могут слабо ускорять обмен веществ и способствовать сжиганию жиров, но само по себе это не заменяет контроля питания и активности.
Тем не менее есть и возможные риски. При чрезмерном употреблении матчa‑латте может вызывать бессонницу и нервозность из‑за кофеина; проблемы с желудком в больших дозах; усвоение вредных веществ (в некоторых порошках обнаруживали алюминий и даже следы свинца).
Эксперты советуют не пить матчa‑латте чаще 2−3 раз в день и следить за качеством порошка, выбирая проверенные бренды. В целом матчa‑латте может быть полезной частью рациона, если употреблять его умеренно и сочетать с полноценным питанием.