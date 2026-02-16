В Красноярске готовятся к сложным паводкам

Синоптики рассказали, что средняя температура воздуха в городе за ноябрь-декабрь 2025 года была выше нормы на 1,4 °C, а в январе 2026 года — ниже на 4,7 °C. По сравнению с прошлым годом снега выпало больше. Его количество распределилось по территории и окрестностям Красноярска неравномерно, при этом снегонакопление продолжается. Согласно долгосрочному прогнозу, в марте температура воздуха будет на 1−2 °C выше средних многолетних значений. Основной прогноз по весеннему половодью специалисты сделают в начале апреля.