В Красноярске готовятся к сложным паводкам

Синоптики рассказали, что средняя температура воздуха в городе за ноябрь-декабрь 2025 года была выше нормы на 1,4 °C, а в январе 2026 года — ниже на 4,7 °C. По сравнению с прошлым годом снега выпало больше. Его количество распределилось по территории и окрестностям Красноярска неравномерно, при этом снегонакопление продолжается. Согласно долгосрочному прогнозу, в марте температура воздуха будет на 1−2 °C выше средних многолетних значений. Основной прогноз по весеннему половодью специалисты сделают в начале апреля.
В мэрии отметили, что в этом году стоит задача обеспечить безопасное прохождение периода снеготаяния на территории всего большого Красноярска. На случай необходимости проведения эвакуационных мероприятий подготовят маневренный жилой фонд.
«Паводок ожидаем серьёзный. Всем руководителям районных администраций и главам вновь присоединенных территорий необходимо сформировать список точек возможного подтопления. Требуется сделать заявку на необходимую технику и материалы. САТП и ДРСП поручено в течение недели обследовать территории и дать заключение, где необходимо провести подготовительные работы», — рассказал первый заместитель главы города Александр Мацак.
Сейчас специалисты обследуют подмостовые зоны и водопропускные трубы на реках Бугач, Кача и Паниковка, а также гидротехнические сооружения. В период прохождения паводка будут организованы водомерные посты для ежедневного контроля.