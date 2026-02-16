Ленара Иванова покинула пост министра труда Башкирии

Сегодня, 16 февраля, на оперативном совещании в правительстве Башкирии глава региона объявил об отставке министра семьи, труда и соцзащиты населения. По словам Радия Хабирова, Ленара Иванова перейдет на работу в Госсобрание-Курултай республики.
— Ленара Хакимовна у нас переходит на работу в Государственное собрание, на дальнейшую законотворческую деятельность. С таким опытом нужно там поделиться. Вам огромные слова благодарности, — заявил на совещании Радий Хабиров.
Экс-министру семьи, труда и соцзащиты населения Башкирии вручили государственную награду, она поблагодарила бывших коллег из правительства за доверие. На своем посту Ленара Иванова проработала более 15 лет и до сегодняшнего дня оставалась самым долго работающим руководителем министерства. Минтруд она возглавила в начале 2011 года.
Пост министра семьи, труда и соцзащиты Башкирии займет Ольга Кабанова.
