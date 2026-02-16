Ленара Иванова покинула пост министра труда Башкирии

Экс-министру семьи, труда и соцзащиты населения Башкирии вручили государственную награду, она поблагодарила бывших коллег из правительства за доверие. На своем посту Ленара Иванова проработала более 15 лет и до сегодняшнего дня оставалась самым долго работающим руководителем министерства. Минтруд она возглавила в начале 2011 года.