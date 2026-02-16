Ричмонд
+6°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ленара Иванова покинула пост министра труда Башкирии

Министр семьи и труда Башкирии Ленара Иванова перешла на работу в Курултай.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 16 февраля, на оперативном совещании в правительстве Башкирии глава региона объявил об отставке министра семьи, труда и соцзащиты населения. По словам Радия Хабирова, Ленара Иванова перейдет на работу в Госсобрание-Курултай республики.

— Ленара Хакимовна у нас переходит на работу в Государственное собрание, на дальнейшую законотворческую деятельность. С таким опытом нужно там поделиться. Вам огромные слова благодарности, — заявил на совещании Радий Хабиров.

Экс-министру семьи, труда и соцзащиты населения Башкирии вручили государственную награду, она поблагодарила бывших коллег из правительства за доверие. На своем посту Ленара Иванова проработала более 15 лет и до сегодняшнего дня оставалась самым долго работающим руководителем министерства. Минтруд она возглавила в начале 2011 года.

Пост министра семьи, труда и соцзащиты Башкирии займет Ольга Кабанова.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.