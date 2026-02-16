Ричмонд
МЧС призывает воронежцев соблюдать меры безопасности из-за непогоды

В регионе после дождей ожидается понижение температуры воздуха.

Источник: Комсомольская правда

16 февраля в связи с ухудшением погодных условий и прогнозируемым понижением температуры, ГУ МЧС по Воронежской области обратилось к жителям региона с рекомендациями по безопасности. В регионе действует желтый уровень погодной опасности из-за дождя, снегопадов и гололеда.

Спасатели советуют водителям по возможности отказаться от поездок на личном транспорте. Автомобили нельзя парковать под деревьями, в низинах, а также вблизи крутых скатов крыш из-за риска схода снега и наледи. Кроме того, водителей просят оставлять машины только в разрешенных местах, чтобы не мешать работе уборочной техники.

Жителям частного сектора, чьи дома находятся в низинах, рекомендовано заранее очистить ливневки и канавы для отвода талых вод.