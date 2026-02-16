СМИ: Нурмагомедов вышел из всех бизнесов в России, чтобы инвестировать в ОАЭ

Боец смешанных искусств Хабиб Нурмагомедов вышел из всех бизнесов в России, чтобы инвестировать в ОАЭ. По данным Telegram-канала «Mash на спорте», спортсмен ежегодно зарабатывает за рубежом около 50 миллионов долларов.
Так, в 2025 году Нурмагомедов перестал работать по ИП и начал выходить из российских активов.
За последние несколько лет боец покинул фонд «Росси», благотворительную организацию своего имени, турагентство «Хикмит Травел», бренд одежды «Сильди», а также вышел из числа учредителей провайдера «Первый мобильный».
При этом Хабиб продолжает развивать бизнес в Эмиратах: так, спортсмен запустил сеть KHABIB GYM с прибылью до шести миллионов долларов в год и приобрел Gorilla FC за миллион долларов, переименовав его в EAGLE FC. Общий доход в Эмиратах оценивается примерно в 46 миллионов долларов в год, уточняется в публикации.
Летом 2024 года также сообщалось, что ФНС арестовала счета Хабиба Нурмагомедова из-за долга в 297 миллионов рублей. Позже Хабиб Нурмагомедов закрыл все долги перед федеральной налоговой службой. Он выплатил все 302 миллиона рублей.