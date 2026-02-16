В Башкирии санавиация вылетала на помощь пациентке после ангиопластики

Как рассказал министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин, специалисты санитарной авиации оперативно прибыли на место назначения, чтобы провести всестороннюю консультацию и разработать оптимальный план дальнейших действий. Благодаря высококлассному медицинскому сопровождению женщина получила необходимое внимание и рекомендации опытных докторов, направленных на улучшение качества её здоровья.