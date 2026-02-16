Ричмонд
В Башкирии санавиация вылетала на помощь пациентке после ангиопластики

За последние 5 месяцев женщина перенесла несколько сложных операций.

Источник: Башинформ

13 февраля в Сибай была направлена специальная команда медиков для оказания помощи 68-летней женщине, перенесшей серию сложных хирургических вмешательств.

Пациентка за последние пять месяцев прошла несколько важных медицинских процедур: ангиопластику, аортокоронарное шунтирование и установку стента. Из-за наличия множества тяжёлых сопутствующих болезней дальнейшее лечение женщины потребовало особого подхода и согласования специалистами разных профилей.

Как рассказал министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин, специалисты санитарной авиации оперативно прибыли на место назначения, чтобы провести всестороннюю консультацию и разработать оптимальный план дальнейших действий. Благодаря высококлассному медицинскому сопровождению женщина получила необходимое внимание и рекомендации опытных докторов, направленных на улучшение качества её здоровья.

Ранее сообщалось, житель Башкирии попал в больницу, упав со стремянки.