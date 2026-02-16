Для кого значительно подросла плата за воду?

Плата за холодную воду выросла втрое.
Это новшество уже вступило в силу по всей России, включая Волгоградскую область. Но оно касается не всех жильцов, а лишь тех, кто пользуется холодной водой без установки приборов учёта.
Постановление Правительства РФ на этот счёт уже вступило в силу. Повышающий коэффициент в платёжках за холодное водоснабжение без счётчика увеличился с 1,5 до 3.
Причина новшества — немалое количество случаев, когда число жильцов не соответствует числу прописанных, например, в квартирах, которые сдают в аренду. Хозяева платят по нормативу, а расход воды может быть в разы больше того, за что заплачено. В случае многоквартирного дома разницу приходится покрывать жильцам.
Эту идею уже испытали в Москве, где после повышения коэффициента оснащённость счётчиками выросла до 90%.