В Новосибирский зоопарк прибыли три японские макаки

«Сейчас три молодые самки содержатся в соседнем вольере с нашими японскими макаками Кайко и Китаной. Мы пока их не соединяем… Надо, чтобы макаки полностью привыкли к сородичам, и на это уйдет какое-то время», — рассказали в зоопарке, отметив, что у животных хороший аппетит.