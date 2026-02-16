Ричмонд
Голикова призвала создать эффективную систему подготовки кадров к 2030 году

Голикова призвала создать эффективную систему подготовки кадров в РФ к 2030 году.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что к 2030 году необходимо разработать эффективную систему подготовки и повышения квалификации кадров в соответствии с прогнозом потребностей экономики.

«Для достижения национальной цели по формированию устойчивой и динамичной экономики необходимо создать к 2030 году эффективную систему подготовки, профессиональной переподготовки и повышения квалификации кадров для приоритетных отраслей экономики, исходя из прогноза потребности в кадрах», — сказала вице-премьер на форуме «Кадры будущего: взаимодействие бизнеса и власти».

Она добавила, что необходимо укреплять связь между работодателями и образовательными организациями, а также повышать престиж востребованных профессий.

