В Ташкенте начали новую масштабную охоту на «зайцев»: бесплатные поездки обернутся штрафами

Vaib.uz (новости Узбекистана. 16 февраля). Любителей прокатиться в автобусах Ташкента бесплатно ждёт неприятный сюрприз. В столице стартовали усиленные рейды против безбилетников. Контроль за оплатой проезда заметно ужесточили, и теперь рассчитывать на «авось» становится всё сложнее.
Интересно, что большинство задержанных пассажиров отвечают практически одинаково — «забыл оплатить». Однако такие оправдания не освобождают от ответственности. Система контроля работает чётко и без эмоций: если поездка не оплачена — составляется административный протокол.
Многие горожане задаются вопросом — каким образом выявляют нарушителей? Схема проста, но эффективна. В рейдах участвуют специальные контролёры, которые работают не в салоне автобуса, а на остановках. Проверка проходит при выходе пассажиров.
Инспекторы используют планшеты и переносные валидаторы. Пассажиры прикладывают транспортные карты к устройству — система мгновенно показывает, была ли произведена оплата. Если проезд оплачивался другими способами, предъявляется QR-билет или подтверждение оплаты в приложении.
Только в январе этого года в отношении пассажиров, ездивших без билетов, было составлено 11 502 административных протокола. Это говорит о том, что проблема безбилетного проезда остаётся массовой.
За безбилетный проезд предусмотрен штраф в размере 1/10 базовой расчётной величины. На сегодняшний день это 41 200 сумов. Сумма, возможно, не катастрофическая, но всё же ощутимая — особенно если сравнить её со стоимостью обычного билета.
Столичные власти явно настроены сократить потери общественного транспорта. Чем больше пассажиров платят официально, тем выше шансы на обновление автопарка, улучшение сервиса и соблюдение графиков движения. Так что эпоха «проскочу бесплатно» в ташкентских автобусах, похоже, постепенно заканчивается.