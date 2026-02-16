В Ташкенте начали новую масштабную охоту на «зайцев»: бесплатные поездки обернутся штрафами

Vaib.uz (новости Узбекистана. 16 февраля). Любителей прокатиться в автобусах Ташкента бесплатно ждёт неприятный сюрприз. В столице стартовали усиленные рейды против безбилетников. Контроль за оплатой проезда заметно ужесточили, и теперь рассчитывать на «авось» становится всё сложнее. Интересно, что большинство задержанных пассажиров отвечают практически одинаково — «забыл оплатить». Однако такие оправдания не освобождают от ответственности. Система контроля работает…