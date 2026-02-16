Ричмонд
Знаменитая «Аленушка» добралась до российского ТВ: Суннатилло Дустов побывал у Андрея Малахова

Vaib.uz (новости Узбекистана. 16 февраля). Песня «Аленушка» известного узбекского певца Суннатилло Дустова добралась до российского федерального телевидения. Артист стал гостем популярной программы «Песни от всей души» Андрея Малахова.

Источник: Vaib.Uz

Композиция с запоминающейся мелодией и ритмичным мотивом в конце прошлого года буквально «лилась из каждого утюга». Трек быстро стал вирусным в соцсетях, а характерные движения из клипа превратились в массовый челлендж. Пользователи повторяли танец, записывали свои версии и выкладывали видео, набирая тысячи просмотров.

Феномен «Аленушки» стремительно вышел за пределы Узбекистана. Под узбекский хит снимали ролики в разных краях от стран СНГ до Европы и Азии. Кто-то старался точно повторить оригинальную хореографию, а кто-то придумывал собственные интерпретации. В результате песня стала не просто треком, а настоящим интернет-явлением.

Приглашение в студию к Малахову стало ещё одним подтверждением популярности композиции. В эфире певец исполнил «Аленушку» и рассказал зрителям о традициях и обычаях Узбекистана, подчеркнув, что именно национальный колорит и искренность стали основой успеха песни. Похоже, история вирусного хита продолжается, и «Аленушка» ещё не сказала своего последнего слова.