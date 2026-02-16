Знаменитая «Аленушка» добралась до российского ТВ: Суннатилло Дустов побывал у Андрея Малахова

Приглашение в студию к Малахову стало ещё одним подтверждением популярности композиции. В эфире певец исполнил «Аленушку» и рассказал зрителям о традициях и обычаях Узбекистана, подчеркнув, что именно национальный колорит и искренность стали основой успеха песни. Похоже, история вирусного хита продолжается, и «Аленушка» ещё не сказала своего последнего слова.