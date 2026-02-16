Знаменитая «Аленушка» добралась до российского ТВ: Суннатилло Дустов побывал у Андрея Малахова

Композиция с запоминающейся мелодией и ритмичным мотивом в конце прошлого года буквально «лилась из каждого утюга». Трек быстро стал вирусным в соцсетях, а характерные движения из клипа превратились в массовый челлендж. Пользователи повторяли танец, записывали свои версии и выкладывали видео, набирая тысячи просмотров.
Феномен «Аленушки» стремительно вышел за пределы Узбекистана. Под узбекский хит снимали ролики в разных краях от стран СНГ до Европы и Азии. Кто-то старался точно повторить оригинальную хореографию, а кто-то придумывал собственные интерпретации. В результате песня стала не просто треком, а настоящим интернет-явлением.
Приглашение в студию к Малахову стало ещё одним подтверждением популярности композиции. В эфире певец исполнил «Аленушку» и рассказал зрителям о традициях и обычаях Узбекистана, подчеркнув, что именно национальный колорит и искренность стали основой успеха песни. Похоже, история вирусного хита продолжается, и «Аленушка» ещё не сказала своего последнего слова.