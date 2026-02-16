Секунды, которые стоили машины: появилось новое видео резонансного ДТП в Сергелийском районе

На кадрах видно, как C16 Leapmotor на высокой скорости обгоняет автомобиль с регистратором, затем ускоряется и на перекрёстке пытается по правой стороне объехать машины, движущиеся впереди него.
Именно эти автомобили фактически закрывают ему обзор — за ними оказывается поворачивающий налево Lacetti. Практически такой же ситуация была и для водителя Lacetti: он просто не видел стремительно приближающийся Leapmotor, который внезапно вылетел из-за потока машин.
На кадрах хорошо видно, что в последний момент водитель Leapmotor пытается затормозить, но расстояния при такой скорости уже оказывается недостаточно.
По сути, мы видим роковое стечение обстоятельств и сразу два рискованных решения.
Водитель Lacetti начал поворот налево, не убедившись в полной безопасности манёвра и не пропустив весь поток. В свою очередь, водитель Leapmotor двигался с превышением скорости и решился на обгон непосредственно на перекрёстке — месте, где любые резкие манёвры особенно опасны.
Эта авария — наглядный пример того, как несколько секунд самоуверенности могут привести к тяжёлым последствиям. Перекрёсток — не место для экспериментов, демонстрации характера или попыток «проскочить».
Будьте внимательны на дорогах. Ни выигранные две-три секунды, ни желание доказать своё превосходство в потоке не стоят разбитых машин и тем более человеческих жизней.