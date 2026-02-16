Ричмонд
Секунды, которые стоили машины: появилось новое видео резонансного ДТП в Сергелийском районе

Vaib.uz (новости Узбекистана. 16 февраля). Мы уже несколько раз писали о резонансном ДТП в Сергелийском районе Ташкента, где автомобиль Lacetti после столкновения буквально разорвало на части. Сегодня в соцсетях появилось видео аварии с нового ракурса — это запись с видеорегистратора автомобиля, двигавшегося позади. И эта запись даёт куда более полную картину произошедшего.

Источник: Vaib.Uz

На кадрах видно, как C16 Leapmotor на высокой скорости обгоняет автомобиль с регистратором, затем ускоряется и на перекрёстке пытается по правой стороне объехать машины, движущиеся впереди него.

Именно эти автомобили фактически закрывают ему обзор — за ними оказывается поворачивающий налево Lacetti. Практически такой же ситуация была и для водителя Lacetti: он просто не видел стремительно приближающийся Leapmotor, который внезапно вылетел из-за потока машин.

На кадрах хорошо видно, что в последний момент водитель Leapmotor пытается затормозить, но расстояния при такой скорости уже оказывается недостаточно.

По сути, мы видим роковое стечение обстоятельств и сразу два рискованных решения.

Водитель Lacetti начал поворот налево, не убедившись в полной безопасности манёвра и не пропустив весь поток. В свою очередь, водитель Leapmotor двигался с превышением скорости и решился на обгон непосредственно на перекрёстке — месте, где любые резкие манёвры особенно опасны.

Эта авария — наглядный пример того, как несколько секунд самоуверенности могут привести к тяжёлым последствиям. Перекрёсток — не место для экспериментов, демонстрации характера или попыток «проскочить».

Будьте внимательны на дорогах. Ни выигранные две-три секунды, ни желание доказать своё превосходство в потоке не стоят разбитых машин и тем более человеческих жизней.