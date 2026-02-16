Секунды, которые стоили машины: появилось новое видео резонансного ДТП в Сергелийском районе

Vaib.uz (новости Узбекистана. 16 февраля). Мы уже несколько раз писали о резонансном ДТП в Сергелийском районе Ташкента, где автомобиль Lacetti после столкновения буквально разорвало на части. Сегодня в соцсетях появилось видео аварии с нового ракурса — это запись с видеорегистратора автомобиля, двигавшегося позади. И эта запись даёт куда более полную картину произошедшего.